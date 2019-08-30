Число обучающихся в академических классах в Москве вырастет вдвое

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Количество мест в предпрофессиональных академических классах московских школ с нового учебного года планируют увеличить вдвое. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, выступая в пятницу на круглом столе в рамках форума "Город образования".

"Идея добавить научно-академическую составляющую к профориентации школьников родилась три года назад, проект вызвал живой интерес и отклик академических институтов, мы получили хороший уровень школьных работ под руководством сотрудников ведущих научных институтов. Мы видим живой интерес ребят, университетов, знаем потребность в развитии кадрового потенциала академической науки и рассчитываем, что проект начнет расти. Пилот продолжается третий год, пора принять решение о его масштабировании - для начала раза в два увеличить число участников проекта с нового учебного года", - отметил министр.

При этом он попросил столичные власти сохранить качество отбора на это предпрофессиональное обучение и предложил расширить предметные области в рамках академических классов. "Мы готовы будем поддержать эти усилия, не сомневаюсь, что весной получим соответствующий охват и отклик московских школьников", - добавил Котюков.

В свою очередь руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина сообщил, что власти столицы готовы к увеличению численности академических классов минимум в два раза и пообещал сохранить высокую планку при отборе в них.

Как рассказал на круглом столе директор городского методического центра столичного департамента образования Андрей Зинин, на сегодняшний день в проекте академических классов участвуют 24 школы, их поддерживают 26 организаций-партнеров и 21 организация высшего образования. В 2018/19 учебном году 900 московских школьников обучались в академических классах.