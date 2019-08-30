Mastercard и "Мир" предоставят скидку на проезд в Московском метро и МЦК

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Платежные системы Mastercard и "Мир" совместно с Московским метрополитеном анонсировали запуск акции для пассажиров метро и Московского центрального кольца (МЦК). В частности, держателям этих карт будет предоставлена скидка при бесконтактной оплате проезда, сообщается в пресс-релизах платежных систем.

"С 29 августа по 31 декабря 2019 года держатели бесконтактных карт "Мир" любых банков смогут ездить в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) со скидкой в размере 15 рублей. Таким образом, стоимость разовой поездки по карте "Мир" составит 27 рублей", - говорится в пресс-релизе ПС "Мир".

Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту "Мир" к одному из боковых турникетов, поддерживающих такой способ оплаты, в вестибюлях станций столичного метрополитена и МЦК. С карты будет списана полная стоимость разовой поездки, но спустя несколько минут 15 рублей вернутся на счет карты. В пресс-службе отметили, что скидку может получить держатель любой карты "Мир" с функцией бесконтактной оплаты.

Также о запуске аналогичной акции сегодня объявила международная платежная система Mastercard. Акция будет действовать в течение сентября, а стоимость проезда в метро и МЦК при оплате картами Mastercard составит 26 рублей.

"С 1 по 30 сентября при оплате проезда в одно касание на турникете картами Mastercard на пластике, в телефонах или любых других носителях одна поездка обойдется пассажирам всего в 26 рублей - это более чем на 50% ниже стоимости разового билет", - говорится в пресс-релизе МПС Mastercard.

Также в пресс-службе Mastercard отметили, что если совершать две поездки в метрополитене каждый рабочий день, за месяц можно сэкономить свыше 1 тыс. рублей. При этмо воспользоваться данным предложением смогут держатели карт Mastercard любого банка.

Банком, обеспечивающим прием банковских карт в Московском метрополитене и на МЦК, является банк ВТБ. Согласно данным ВТБ, за последний год резко возросла популярность бесконтактной оплаты проезда в метро. Так, в начале года ей пользовались порядка 3 тыс. человек в день, а сегодня уже более 50 тыс. Все чаще пассажиры выбирают оплату картами или гаджетами не только из-за простого процесса оплаты, но также из-за экономики времени, поскольку не нужно стоять в очередях для приобретения билета или проездного. Гостям города не нужно знакомиться с новой для них системой оплаты проезда - они могут оплачивать проезд картой, которой пользуются постоянно.