Длина четырех центральных площадок Дня города в центре Москвы превысит 1,5 км

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Общая длина четырех центральных площадок Дня города в центре Москвы 7 и 8 сентября превысит 1,5 км. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Традиционно город ответственно готовится к своему дню рождения, в этом году 872 года столице. Один из главных юбилеев года - 80 лет ВДНХ, чему будут посвящены многие площадки, в том числе в центре города: пройдут спектакли, экскурсии, лекции и многое другое. На улицах Тверской, Охотном Ряду, Моховой будут четыре площадки суммарной длиной более 1,5 км и площадью 40 тыс. кв. м", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что праздничные площадки украсят более 30 арт-объектов ВДНХ, будут представлены наиболее узнаваемые объекты главной выставки страны. Также в праздничные дни состояться около 100 концертов и спектаклей, в которых примут участие Имперский Русский балет, Московский драматический театр на Малой Бронной, центр реализации творческих проектов "Инклюзион", продюсерский центр народного артиста России Андриса Лиепы, артисты Большого театра, Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и другие. Ожидаются представления проекта "Золотая маска" в городе", лучшие спектакли уличных театров России, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Нидерландов.

"Участие в организации праздника примут более 1,7 тыс. человек - тысяча аниматоров и более 500 артистов сцены. Состоятся 600 творческих мастер-классов, 200 спортивных мастер-классов, 48 сеансов интеллектуальных игр, 47 лекций, 200 экскурсий, 100 выступлений, порядка 20 из которых артисты и музыканты поставили специально к празднованию Дня города", - сообщается в материалах к презентации праздника.

В этом году 7 и 8 августа столица отметит свой 872-й день рождения, на 2019 год приходится также 80-летний юбилей ВДНХ, поэтому тематика праздника будет связана с этой датой. Праздничная программа будет организована во всех округах столицы. Торжества начнутся 7 сентября на ВДНХ. Пройдет более 250 праздничных программ - они были составлены с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе "Активный гражданин". Оно охватило 353,8 тыс. человек.

Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая будет пешеходной, на ней появятся более 30 арт-объектов в виде символов ВДНХ. Кроме того, культурную программу организуют на сотнях площадок по всему городу, для жителей столицы выступят более тысячи популярных исполнителей. Также 7 сентября в 21:00 мск на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта.