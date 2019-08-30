Более 1 тыс. участников ожидается на соревнованиях по sup-серфингу в День города

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. спортсменов могут принять участие в соревнованиях по sup-серфингу на Москве-реке 7 и 8 сентября, любительская эстафета состоится в центре города. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Впервые будем проводить sup-регату на Москве-реке в центре города, участниками которой станут более 1 тыс. человек, как мы рассчитываем", - сказал Немерюк.

Как уточнил в ходе пресс-конференции организатор sup-регаты по Москве-реке, представитель магазина спортивного оборудования "Траектория" Александр Андронов, пройденный спортсменами маршрут составит порядка 12 км - от Озерковской набережной до набережной парка "Музеон" с разворотом у памятника Петру Первому. Обычно эта акватория недоступна для sup-серферов.

"В этом году необычная спортивная программа на День города - sup-серфинг или sup-бординг - это гребля на доске с веслом. Ввиду своей доступности этот вид спорта набирает популярность во многих городах мира. Эстафету принимает и Москва, летом уже знакомили москвичей и гостей столицы с этим видом спорта на фестивалях. В День города площадка с обучающими мастер-классами будет расположена на Моховой улице, а sup-регата состоится в центре города в течение двух дней", - сказал Андропов.

Он подчеркнул, что участникам регаты необходимо иметь при себе справку о состоянии здоровья, спасательный жилет для спуска на воду, а также доску и весло. Кроме того, необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте, посвященном мероприятию.

"Надеемся, что москвичи смогут открыть для себя новы вид активности. Постараемся показать, что это не сложно", - сказал Андропов.

День города 2019

В этом году 7 и 8 августа столица отметит свой 872-й день рождения, на 2019 год приходится также 80-летний юбилей ВДНХ, поэтому тематика праздника будет связана с этой датой. Праздничная программа будет организована во всех округах столицы. Торжества начнутся 7 сентября на ВДНХ. Пройдет более 250 праздничных программ - они были составлены с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе "Активный гражданин". Оно охватило 353,8 тыс. человек.

Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая будет пешеходной, на ней появятся более 30 арт-объектов в виде символов ВДНХ. Кроме того, культурную программу организуют на сотнях площадок по всему городу, для жителей столицы выступят более тысячи популярных исполнителей. Также 7 сентября в 21:00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта.