Около 50 лекций проведут на ВДНХ в Москве в рамках празднования Дня города 7 и 8 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Около 50 образовательных лекций проведут в павильонах ВДНХ в российской столице в дни празднования Дня города 7 и 8 сентября. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Большая программа в День города будет познавательная, различные 47 лекций. Гостями программы станут и космонавты, такие как Сергей Волков. Также со своей лекцией "Новозможное возможно" выступит Анатолий Вассерман. Он поговорит с гостями об интеллектуальной деятельности в современном мире", - сказал Немерюк.

23 лекции пройдут в павильонах "Земледелие" и "Животноводство" на ВДНХ, этим же темам будут посвящены беседы. 24 лекции о личностном росте и ведении бизнеса проведут в "Технограде" на ВДНХ. Гости также смогут послушать лекции о тонкостях запуска стартапов, узнать о секретах успеха в спорте от футболиста, обладателя кубка России Дмитрия Сенникова, посетить лекцию "Счастье и мотивация" от мотивационного тренера Александра Похилько и т. д.

В этом году 7 и 8 августа столица отметит свой 872-й день рождения, на 2019 год приходится также 80-летний юбилей ВДНХ, поэтому тематика праздника будет связана с этой датой. Праздничная программа будет организована во всех округах столицы. Торжества начнутся 7 сентября на ВДНХ. Пройдет более 250 праздничных программ, которые были составлены с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе "Активный гражданин", которое охватило 353,8 тыс. человек.

Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая будет пешеходной. На ней появятся более 30 арт-объектов в виде символов ВДНХ. Культурную программу также организуют на сотнях площадок по всему городу, для жителей столицы выступят более тысячи популярных исполнителей. 7 сентября в 21:00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта.