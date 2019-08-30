Более 2 тыс. человек примут участие в рекордном танцевальном мастер-классе на ВДНХ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мировой рекорд по самому массовому уроку танцев попробуют установить 7 сентября на ВДНХ, более 2 тыс. человек ожидают на танцевальный мастер-класс, который состоится в рамках празднования Дня города. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС в пятницу генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

"7 сентября с 18:20 до 18:50 мск мы хотим поставить в рамках массового урока по танцам на ВДНХ - более 2 тыс. одновременно танцующих в течение получаса обучатся основным движениям и попробуют, попадая в ритм, сделать самый массовый урок танца в мире", - сказал Шогуров.

Он уточнил, что посетители выставки в течение получаса смогут разучить движения под руководством вице-чемпиона Европы по бальным танцам Виталия Сурмы. Также 7 сентября в 19:00 на сцене между павильоном № 1 "Центральный" и фонтаном "Дружба народов" пройдет гала-концерт в рамках открытия дня Казахстана.

"В 12:00 состоится торжественная церемония открытия Дня города, начиная с часа дня 7 сентября начнется работа всех площадок, с акцентом на детский праздник. Будут работать девять площадок с мастер-классами, аниматорами для детей всех возрастов. С 14 до 18 часов в "Зеленом театре" пройдет гала-концерт фестиваля духовых оркестров, в 15 часов на площади Промышленности состоится заключительный гала-концерт фестиваля "Ритм моего города", - сказал Шогуров.

Он добавил, что 8 сентября сцене между павильоном № 1 и фонтаном "Дружба народов" с 19:00 до 22:00 пройдет модный показ Fashion Parade Moscow. По его словам, в праздничной программе на ВДНХ будет множество разных событий, в том числе театральные, музыкальные, спортивные, мастер-классы, викторины, танцы, концерты. Кроме того, здесь пройдет гастрономический фестиваль. Традиционно мероприятия завершатся праздничным салютом. Тема праздничной программы на главной выставке страны - "ВДНХ: прошлое, настоящее, будущее".

День города - 2019

В этом году 7 и 8 августа столица отметит свой 872-й день рождения, на 2019 год приходится также 80-летний юбилей ВДНХ, поэтому тематика праздника будет связана с этой датой. Праздничная программа будет организована во всех округах столицы. Торжества начнутся 7 сентября на ВДНХ. Пройдет более 250 праздничных программ - они были составлены с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе "Активный гражданин". Оно охватило 353,8 тыс. человек.

Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая будет пешеходной, на ней появятся более 30 арт-объектов в виде символов ВДНХ. Кроме того, культурную программу организуют на сотнях площадок по всему городу, для жителей столицы выступят более тысячи популярных исполнителей. Также 7 сентября в 21:00 на 13 площадках в городе и 18 площадках в парках прогремят залпы салюта.