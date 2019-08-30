Власти Москвы увеличили гранты педагогам школ искусств до 170 тыс. рублей в год

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение увеличить гранты педагогам музыкальных и художественных школ на 30 тыс. рублей до 170 тыс. рублей в год, сообщила в пятницу пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 30 августа осмотрел итоги капитального ремонта здания детской музыкальной школы им. Глиэра на Большой Якиманке. Он отметил, что в настоящий момент по программе "Искусство - детям" идет ремонт детских школ искусств, уже отремонтировано более 100 из них.

"Мы приняли решение увеличить гранты, которые правительство Москвы выплачивает преподавателям музыкальных и художественных школ, с 140 до 170 тыс. рублей в год. Также будут увеличены подушевые нормативы финансирования школ искусств", - приводит пресс-служба слова Собянина.

В пресс-службе отметили, что в столичных школах искусств работают порядка 6 тыс. преподавателей, концертмейстеров, воспитателей, методистов и других педагогических работников, 20% из них являются заслуженными и народными деятелями СССР и России. Педагоги московских школ искусств получают гранты мэра Москвы.

Проект "Искусство - детям" стартовал в 2018 году. Он предполагает комплексное обновление материально-технической базы творческого образования детей. Отремонтированные здания школ искусств оснащают мебелью, другими предметами и техническими системами, необходимыми для организации учебного и творческого процесса. Разработан единый фирменный стиль оформления московских школ искусств.

Кроме того, отмечается, что воспитанники школ искусств Москвы регулярно становятся победителями престижных всероссийских и международных творческих конкурсов, а также после окончания школы продолжают свое образование в вузах и колледжах художественной направленности. Наиболее талантливые учащиеся получают специальные гранты мэра Москвы. В 2018 году количество заявок на гранты в сфере культуры и искусства выросло до 3,5 тыс. Из них было отобрано 100 лауреатов.