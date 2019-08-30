Поезд "Акварель" с изображением краснокнижных растений запустили в столичном метро

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Тематический поезд "Акварель" с экспозицией "Растения Красной книги Москвы" вышел на Арбатско-Покровскую линию метро столицы, сообщила журналистам в пятницу заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Для нас сегодняшнее событие - праздничное. Это девятый состав ["Акварель"], который у нас в этом году будет запущен на линию, он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии и особенно важно и ценно для нас, что он несет культурную составляющую, и наши пассажиры смогут узнать, какие растения занесены в Красную книгу", - сказала она.

Экспозиция подготовлена совместно с Государственным биологическим музеем им. К.А. Тимирязева, а также Русским обществом любителей ботанической иллюстрации. Пассажиры столичной подземки увидят вагон с первоцветами, водными, луговыми и "ягодными" растениями, а также с колокольчиками. Помимо изображений москвичи и гости столицы смогут ознакомиться с описанием растений, их охранным статусом и местом произрастания в Москве.

"Первый шаг к сохранению природы - это увидеть природу, заметить то, что нуждается в охране, а дальше искать пути решения проблемы. Я надеюсь, что миллионы людей, которые увидят выставку, станут чуть-чуть внимательней к тому, что находится в мегаполисе", - уточнила значимость появления такого состава директор Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева Марина Рахчева.

На линиях московского метро курсирует 15 тематических поездов. Поезд "Акварель" стал девятым тематическим поездом, запущенным в 2019 году. Ранее на Кольцевую линию метро вышел тематический поезд Пушкинского музея, посвященный выставке "Щукин. Биография коллекции".