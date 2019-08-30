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Собянин: в Москве приведено в порядок около 75% площадей городских театров

По словам мэра Москвы, театры в столице занимают 500 тыс. кв. м

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Около 75% площадей московских театров приведены в порядок, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин на встрече с членами организационного комитета по проведению в Москве Года театра и с художественными руководителями и директорами ряда московских театров.

"Мы продолжаем активно развивать материальную базу, 75% площадей московских театров более-менее приведены в порядок. Все театры у нас занимают 500 тыс. кв. м, наши городские театры. Это действительно большая работа, которую мы провели с вами в последние годы", - сказал Собянин.

В России 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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