Строительство теннисного клуба в Лужниках завершится в 2020 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию теннисный клуб на территории Олимпийского комплекса "Лужники" в 2020 году. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Теннисный клуб на территории Олимпийского комплекса "Лужники" планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Объект возводится по адресу: ул. Лужники, владение 24 (ЦАО, Хамовники). На объекте завершены работы по выносу инженерных коммуникаций из пятна застройки. Ведется устройство монолитных фундаментных плит, ростверков, балок, перекрытий, а также прокладка наружных сетей: водоснабжения, отопления, канализации", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

В пресс-службе уточнили, что это будет самый крупный в России теннисный комплекс общей площадью 36 тыс. кв. м. На территории клуба, площадью более 4 га, будет расположено более 20 кортов для большого тенниса. При этом в теннисном клубе появится 14 крытых кортов, приспособленных для круглогодичного использования. На объекте работает около 150 человек.

В теннисном клубе также предусмотрены площадки для других ракеточных видов спорта: бадминтона, сквоша, настольного тенниса и падел-тенниса. Помимо крытых кортов, на территории оборудуют семь кортов с грунтовым покрытием.