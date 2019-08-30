Московский многофункциональный миграционный центр с начала работы выдал 2,4 млн патентов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский многофункциональный миграционный центр (ММЦ), который был открыт в столице 4,5 года назад, за это время выдал 2,4 млн патентов на работу, что принесло бюджету Москвы более 83 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

"ГБУ "ММЦ" - самый крупный и технически оснащенный миграционный центр в Европе. Его площадь 70 тыс. кв. м позволяет ежедневно принимать до 7500 иностранных граждан. За 4,5 года работы в ММЦ иностранным гражданам было выдано 2,4 млн патентов, которые принесли бюджету Москвы 83,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам главы департамента Дениса Тихонова, которого цитирует пресс-служба, опыт Москвы в организации такого центра заинтересовал представителей правительства Татарстана, которым в ходе визита в центр продемонстрировали процесс оформления трудовых патентов. Тихонов отметил, что вся процедура, включая прием документов, медосмотр, тестирование на знание русского языка, истории и основ законодательства России занимает два часа.