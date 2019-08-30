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Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы

Площадь пожара составила 30 кв. м

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пожарные спасли 14 человек при тушении возгорания на северо-западе Москвы, один человек пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По адресу ул. Авиационная, дом 59 происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на четвертом этаже 25-этажного жилого дома на площади 30 кв. м. К сожалению, в результате пожара пострадал 1 человек", - сообщили в главке.

Пострадавший передан медикам для оказания помощи. Кроме того, из соседних и расположенных выше квартир были спасены 14 человек. Сейчас пожар потушен.

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