Акция по обмену мусора на билеты в театр и кино стартует в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Акция "Искусство ради экологии", в рамках которой все желающие смогут обменять вторичные материалы из своего мусора на билеты в кино, театры или на концерты, начнется в субботу в Москве в 14:00.

Пункты приема будут работать до 24 сентября. Всего их будет десять: 1-я Останкинская улица д. 53, Мурманский проезд д. 22, улица Космонавтов д. 6, улица Цандера д. 7, Берингов проезд д. 4, улица Академика Комарова д. 13, улица 2-я Сокольническая д. 3, улица Отрадная д. 16, улица Новгородская д. 19 и 5-й проезд Подбельского 5-й д. 4А, к. 1.

Для того, чтобы получить один билет, нужно будет сдать не менее 1 кг алюминия или не менее 2 кг макулатуры, стекла или пластика: 1 кг алюминия - это примерно 50-60 банок, 2 кг стекла - около 20 бутылок, 2 кг пластика - 70-100 бутылок. Полученный билет нужно будет активировать на сайте проекта, и он будет действовать до конца года.

Программа мероприятий, билеты на которые можно будет получить в рамках акции, может меняться. Так, сдав мусор на переработку, можно будет попасть на сеанс документального кино, сходить в Мультимедиа Арт музей, Музей Москвы, Музей современного искусства "Гараж", Московский музей космонавтики или в Измайловский кремль. Также можно будет выменять билеты на спектакли в театр "Эрмитаж", Московский театр оперетты, Музыкально-драматический театр "А-Я", на выставку в "Люмьер-холл" или концерты Eros Ramazzotti, групп "Мельница" и "Звери".

Акция организована Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В 2019 году она пройдет во второй раз.