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Участок Филевской линии метро Москвы будет закрыт на реконструкцию 31 августа и 1 сентября

Закроют станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Участок Филевской линии московского метро между "Киевской" и "Кунцевской" будет закрыт 31 августа и 1 сентября, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

"31 августа и 1 сентября на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет приостановлено движение поездов. Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 2 сентября, в 05:30", - говорится в сообщении.

Как уточняется, 31 августа и 1 сентября для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии.

"Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии. Закрытие необходимо для реконструкции наземного участка Филевской линии в технической зоне. Отметим, что в обычные дни пассажиры могут пользоваться всеми наземными станциями без ограничений", - добавили в пресс-службе.

Также в период закрытия наземного участка Филевской линии станции "Киевская" и "Кунцевская" свяжут компенсационные автобусы КМ1, которые будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 05:00 до 02:00.

Перекрытия дорог

Центр организации дорожного движения обращает внимание автомобилистов, что 31 августа и 1 сентября в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для автобусов. Ограничения движения будут действовать до 2 сентября.

Кроме того, для приоритетного проезда компенсационных маршрутов введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала. Также введен запрет на остановку-стоянку на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко); на участке улицы Барклая (от улицы Большой Филевской до улицы Сеславинской); на набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар); на разворотной площадке в районе д. 2 к. 1 по Новозаводской улице.

Проезд на площадь Киевского вокзала на время перекрытий запрещен как со стороны 2-го Брянского переулка, так и со стороны Бережковской набережной. Проезд по выделенной полосе на Большой Дорогомиловской улице разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на время изменений будет ограничен.

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