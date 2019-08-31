Около сотни рейсов задержали в аэропортах Москвы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Порядка 100 рейсов задержано, еще три отменено в субботу утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных онлайн-табло аэропортов.

По информации на 08:30 мск в аэропорту Шереметьево на вылет и прилет задержали 36 рейсов, в Домодедово задерживаются 35 рейсов и три отменены, в аэропорту Внуково с задержками прибудут и вылетят 26 рейсов.

Главное управление МЧС России по Московской области сообщает, что в субботу утром в регионе ожидается туман с ограничением видимости до 300-800 м.