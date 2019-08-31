Москвичи с 4 сентября смогут сделать прививку от гриппа в метро, парках и МФЦ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Масштабная кампания по вакцинации против гриппа начнется в Москве 4 сентября. Прививку можно будет сделать как в поликлиниках, так и в мобильных прививочных пунктах в метро, на платформах МЦК, в центрах госуслуг и парках. Об этом сообщается в субботу на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 4 сентября москвичи смогут бесплатно сделать прививку против гриппа в любое удобное для себя время. Помимо городских поликлиник, в столице будут работать 65 пунктов мобильной вакцинации. 31 прививочный пункт заработает на станциях метро, три - на станциях Московского центрального кольца, один - на железнодорожной платформе и два - во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Кроме того, всех, кто заботится о своем здоровье, будут ждать на вакцинацию в столичных парках", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, слова которого приводятся в публикации, сезонная вакцинация от гриппа пользуется популярностью у москвичей, процедура проводится в течение 10-15 минут после осмотра врача и при предъявлении паспорта.

Уточняется, что в 28 павильонах "Здоровая Москва" в городских парках врачи будут дежурить ежедневно с 08:00 до 22:00. Сделать прививку можно по предварительной записи. Прививочные пункты будут работать, в частности, на ВДНХ, в Измайловском парке, в парке Победы на Поклонной горе, на станциях метро "Курская", "Белорусская", "Щелковская", "Люблино" и других.