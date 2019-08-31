Два щита диаметром 10 м начнут работу на стройке станций БКЛ московского метро в ноябре

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Одновременно два тонеллепроходческих щита диаметром 10 м начнут работу на Большой кольцевой линии московского метрополитена в ноябре. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Щит "Мосинжпроекта" закончил успешно проходку на Кожуховской линии. Буквально за последние выходные, ночью специальными транспортными средствами большой щит в сопровождении ГАИ перевезли на новую площадку на "Текстильщики", которая готовится к проходке. Это восточный участок БКЛ, наш последний участок, которым замыкаем полностью Большую кольцевую линию. Он уже монтируется, готовится к проходке. Надеемся, что в ноябре он полноценно начнет проходку на восточном участке", - сказал Хуснуллин.

Он также сообщил, что строители из Китая, которые работают на объектах Московского метрополитена, закончили производство тонеллепрохоческого щита, для которого выбрано название "Победа".

"Победа" буквально через неделю отгружается в морском порту, пойдет морем на Санкт-Петербург. Примерно в ноябре щит доставят в Москву, к этому времени должны подготовить еще один тонеллепроходческий щит, чтобы одновременно два больших десятиметровых щита работали на Большой кольцевой линии", - сказал заммэра.

Он также отметил, что столица впервые приобретает тонеллепроходческий щит у китайских коллег.

"Щит - это большой "завод" по переработке грунта, весит 1,2 тыс. т, при нем экипаж в 78 человек. Экипаж готов, щит готов, скоро приступим к работе с "Победой" в Москве", - заключил Хуснуллин.