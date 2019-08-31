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Власти Москвы сообщили о готовности столицы к отопительному сезону

Как сообщил заммэра Москвы, в рамках подготовки к отопительному сезону энергоснабжающие предприятия города провели профилактический ремонт тепловых сетей, котельных, газопроводов и другие мероприятия

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Подготовка к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в Москве завершилась. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В Москве завершены все работы по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов. К отопительному сезону подготовлены свыше 73 тыс. объектов, в том числе более 33 тыс. многоквартирных домов. Социальные объекты принимают тепло первыми, и их готовность обеспечена в первую очередь", - сказал он.

По словам Бирюкова, в рамках подготовки к отопительному сезону энергоснабжающие предприятия города проводили профилактический ремонт тепловых сетей, котельных, газопроводов, воздушных линий электропередачи и другие мероприятия, на энергетических предприятиях было проведено более 50 различных видов учений и тренировок.

Работы по подготовке многоквартирных домов и соцобъектов к отопительному сезону в Москве начались сразу по окончании предыдущего - с 15 апреля. С 13 мая теплоснабжающие компании проводили гидравлические и температурные испытания тепловых сетей.

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