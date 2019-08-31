Отделочные работы в ледовом дворце в "Лужниках" начнутся до конца 2019 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Отделочные работы в здании ледового дворца "Кристалл" в столичных "Лужниках" планируют начать до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Активно строится Большой ледовый дворец с двумя льдами "Кристалл". Уже основные монолитные работы по этому объекту закончены, идет облицовка здания. Думаю, что до конца года основной корпус будет построен, будут построены все ограждающие конструкции и запущено тепло. Приступим к отделочным работам внутри", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что строительные работы на территории спортивного комплекса "Лужники" выполняются в срок. Ранее был построен и открыт Центр художественной гимнастики, где уже проходят спортивные мероприятия и концерты.

"В "Лужниках" уже заключение о соответствии стройнадзора получили по плавательному бассейну. Ко Дню города, очень надеемся, закончим его строительство. Надо будет 1-2 месяца на то, чтобы провести тестовые мероприятия. Надеемся, что ко Дню города у нас большой плавательный бассейн на месте бывшего бассейна будет построен, мы приступим к тестовым испытаниям. Кроме этого, у нас в Лужниках активно продолжает строиться теннисный центр, продолжает активно реконструироваться универсальный спортивный комплекс "Дружба", - отметил заммэра.