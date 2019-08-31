Более 120 комплектов мотоэкипировки и 240 регистраторов передали инспекторам ДПС в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московские инспекторы ДПС, которые на мототранспорте следят за соблюдением правил дорожного движения в столице, получили более 120 комплектов экипировочной формы и более 240 видеорегистраторов и переговорных радиоустройств. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Обсудив с руководством полиции столицы, приняли решение, возможности патрульной службы, мотоциклистов-полицейских - важный шаг для сокращения дорожно-транспортных происшествий. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города передает 124 комплекта экипировочной формы, 241 видеорегистратор и переговорных радиоустройств для нужд инспекторов ДПС на мототранспорте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве", - сказал Ликсутов.

По его словам, в такой экипировке жители и гости столицы могли видеть инспекторов ДПС на мототранспорте во время Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018, но тогда в новую форму были одеты только подразделения центральных районов. Сегодня полиции были переданы дополнительно приобретенные комплекты формы и технических устройств, теперь все инспектора ДПС на мототранспорте, в том числе и территориальные подразделения административных округов будут одеты в новую форму. Для нужд инспекторов ДПС на мототранспорте были закуплены экипировочная форма, видеорегистраторы и переговорные радиоустройства.

"Вопрос безопасности дорожного движения - не только задача органов полиции, но и прямая задача правительства Москвы. Лично мэр столицы вопросы безопасности на дорогах, безопасности пешеходов, в первую очередь, детей, держит на особом личном контроле. Любая возможность усилить безопасность дорожного движения, сохранения человеческих жизней - приоритет, который мэр Москвы поручил держать на особом контроле, в первую очередь, транспортный комплекс города", - заключил заммэра.