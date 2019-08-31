Почти 50 интеллектуальных игр проведут для москвичей на праздновании Дня города

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек смогут бесплатно принять участие в игре "Что? Где? Когда?" и интеллектуальном квизе BrainZona, которые пройдут на Тверской улице в столице в период празднования Дня города 7 и 8 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На двух площадках на Тверской за два дня пройдет 48 интеллектуальных состязаний. 7 и 8 сентября более 1500 человек смогут сыграть в "Что? Где? Когда?" и еще одну увлекательную игру - BrainZona - совершенно бесплатно. Для этого надо пройти регистрацию на официальном сайте праздника, она уже открылась. Участвовать в играх могут взрослые и дети от 12 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть вопросов будет посвящена Москве, а также ВДНХ, которая отмечает 80-летний юбилей. Интеллектуальные игры будут проходить с 10:00 до 22:00. Посостязаться в "Что? Где? Когда?" можно будет на площадке №2 "Программа возрождения" (Тверская улица, 4, напротив Камергерского переулка). За одну сессию, которая продлится один час, игрокам предстоит ответить на 12 вопросов, а ведущими выступят обладатели приза "Хрустальная сова", знатоки клуба и капитаны команд "Что? Где? Когда?" Алесь Мухин, Борис Левин, Елизавета Овдеенко, Константин Рудер, Ровшан Аскеров, Елена Потанина и другие.

Квиз BrainZona, созданный Овдеенко, пройдет на площадке №4 "Новая эра" (улица Охотный Ряд, дом 1к2с2).