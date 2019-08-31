Власти Москвы сообщили о выполнении плана по благоустройству столицы на 2019 год на 90%

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Москвы к настоящему моменту выполнили около 90% от плана по благоустройству городских территорий на текущий год. Всего в план включено порядка 4,5 тыс. объектов, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Масштабные работы по благоустройству подходят к завершению. Сегодня примерно 90% объектов, которые мы планировали для производства работ в текущем году, завершены, начиная от малых и заканчивая крупными. В этом году небывалые объемы благоустройства - примерно 4,5 тыс. объектов, включая дворовые территории, в текущем году в Москве благоустраиваются и будут благоустроены", - сказал заммэра.

Он отметил, что план включает порядка 255 особо значимых крупных объектов, в числе которых парки, там благоустройство также подходит к завершению. Кроме того, заканчиваются работы на объектах системы образования.

Для работы в текущем году были привлечены 25 проектных бюро и институтов, проектные решения принимались и от студенческих коллективов, например Московского архитектурно-строительного института.

Заммэра добавил, что благоустройство Рождественки и пяти прилегающих к ней переулков планируется завершить в ближайшие 3-4 дня, таким образом, в городе появится целый обновленный квартал от улицы Лубянка до Неглинной. "Такой комплексный подход позволил нам в центральной части города сделать квартал на Госпитальной, Народной, Школьной улице, на улице Чаплыгина. И это характерно в текущем году не только для центра, но и для отдаленных территорий города", - сказал он.

Бирюков добавил, что большая часть объектов, которые в этом году приводили в порядок, находятся за пределами Садового кольца. Масштабные работы проведены на юге, юго-востоке, юго-западе, северо-востоке города.