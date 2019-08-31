Меры безопасности дорожного движения усилят около московских школ в сентябре

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Меры безопасности дорожного движения усилят около московских школ в первые две недели сентября, близ учреждений будут дежурить сотрудники полиции и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Совместно с управлением ГИБДД по Москве мы проанализировали почти 600 школ в Москве, где есть интенсивное дорожное движение, пешеходные потоки. Около ряда школ в течение двух недель будут дежурить сотрудники ЦОДД, дорожный патруль вместе с органами полиции, чтобы на месте лишний раз напомнить о важности соблюдениях правил дорожного движения и помочь деткам, которые идут в школу, быть более внимательными, собранными на дороге. Чтобы количество ДТП сокращалось", - сказал Ликсутов.

По его словам, с 2010 года в столице благодаря совместным усилиям правительства Москвы и Госавтоинспекции удалось снизить количество ДТП с участием детей до 16 лет на 206 единиц, а также снизить количество раненых на 193 ребенка (с 2018 года, это снижение на 21% и 19%); погибших на 5 человек (снижение на 42%). Несмотря на то, что количество ДТП с участием детей постоянно сокращается, тем не менее это все еще очень большая цифра: с начала года уже произошло 439 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, 474 ребенка ранены и двое детей погибли. Ликсутов также отметил, что 20% ДТП с участием детей происходит на дворовых территориях.

"В третий раз проводим день безопасности дорожного движения в парке "Сокольники", посвященный началу учебного сезона, цель - напомнить всем участникам дорожного движения, что, к сожалению, лето заканчивается, дети идут в школу, повышается автомобильная и пешеходная активности на дорогах. Вопрос безопасности дорожного движения становится одним из самых главных в городе, особенно в период начала учебного сезона. Необходимо быть более внимательными на дороге, обращать внимание на дорожные знаки, внимательно относиться ко всем правилам дорожного движения. За всем этим стоят человеческие жизни, жизни детей", - подчеркнул Ликсутов.