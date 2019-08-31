Фигуранта дела о беспорядках в Москве Губайдулина обвинили в нападении на полицейского

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в применении насилия к представителю власти фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Айдару Губайдулину. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Максим Пашков.

"Из дела, возбужденного ранее по ст. 212 УК РФ, в отношении Губайдулина выделили в отдельное производство другое дело - о покушении на насилие в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 318 УК РФ). Ему предъявили обвинение в окончательной редакции, следственные действия в отношении него завершены", - сказал Пашков.

По словам адвоката, Губайдулин не признает вину. "Его позиция в следующем: он признает, что бросил пустую пластиковую бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал. Это не причинило и не могло причинить никому травм, так что он считает, что состава преступления тут нет", - пояснил Максим Пашков.

Об акциях

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1000 человек, 3 августа - около 600 участников.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.