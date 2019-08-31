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Собянин открыл Детский зоопарк после реконструкции

Отмечается, что площадь зоопарка увеличилась в два раза, а количество животных - в пять раз

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу открыл столичный Детский зоопарк после его комплексной реконструкции, продолжавшейся с 2017 года, и пообщался с его посетителями.

"У Детского зоопарка второе рождение, он стал другим: более комфортным и для животных, и для посетителей. Это контактный зоопарк, он сам по себе уникален. Тут созданы все условия, чтобы животные чувствовали себя комфортно, и потрогать их можно только когда они сами этого хотят. Во-вторых, для них созданы все условия, чтобы они чувствовали себя комфортно не только летом, но и зимой", - рассказал Собянин.

Он назвал обновленный зоопарк уникальным пространством Москвы, отметив, что его площадь увеличилась в два раза, а количество животных - в пять раз.

Кроме того, мэр навестил в основной части Московского зоопарка панд Жуи и Диндин, доставленных из китайской провинции Сычуань в Москву в конце апреля. Он покормил животных и пообщался с сотрудниками, которые за ними ухаживают.

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