Около 60 исторических фасадов привели в порядок в районе улицы Чаплыгина в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Специалисты отреставрировали около 60 фасадов домов и установили фонари освещения исторического вида в ходе благоустройства улицы Чаплыгина и прилегающих территорий. Завершить работы планируется до следующих выходных, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Это один из больших объектов [благоустройства] - улица Чаплыгина и целый квартал, который к ней примыкает, с семью перекрестками. В процессе работы около 60 исторических фасадов приведены в порядок, отмыты, очищены, покрашены, отреставрированы, полностью проведена модернизация системы уличного освещения. Мы видим исторические фонари, которые были восстановлены, убрана воздушная линия электропередачи и линия освещения, полностью провода будут убраны сегодня-завтра. Объект находится в стадии завершения, до Дня города мы его полностью закончим", - сказал Бирюков.

Он добавил, что также приведены в порядок 17 крупных дворовых территорий, все работы производились по согласованию с жителями.

"Этот квартал делается вне зависимости от того, жилые дома или объекты социнфраструктуры, федеральные объекты - все приводится в порядок. Главная цель - сохранить исторический облик", - добавил заммэра.

Работы по благоустройству улицы Чаплыгина и прилегающих территорий начались в мае текущего года.