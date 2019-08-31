В Москве пройдет фестиваль греческой культуры "Акрополис"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пятый фестиваль греческой культуры "Акрополис" пройдет в столичном саду "Эрмитаж". Гости мероприятия научатся танцевать сиртаки и готовить традиционные греческие блюда, сообщила пресс-служба Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

"31 августа, в последний день лета, в саду "Эрмитаж" состоится красочный фестиваль греческой культуры "Акрополис", который в этом году отмечает свое 5-летие. Для гостей подготовлена насыщенная и интересная программа, благодаря которой каждый сможет стать ближе к культуре этой прекрасной и древней страны. Профессиональные хореографы научат гостей танцевать сиртаки, а приглашенные шеф-повара приобщат всех желающих к греческой кухне", - говорится в сообщении.

Также на фестивале будут представлены работы греческих художников и фотографов. Кроме того, гости смогут приобрести на ярмарке сувениры и продукты, привезенные из Греции, и сфотографироваться на фоне плакатов, воссоздающих эпизоды греческой истории.

Организаторами мероприятия выступают региональная молодежная общественная организация греков "Арго" и проект "Ягрек", при поддержке правительства Москвы.