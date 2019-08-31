В Москве начался концерт фестиваля "PROлето"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Концертная программа с участием "Дискотеки Аварии", "Руки вверх", рэпера Мота (Матвея Мельникова) и Егора Крида ожидают гостей молодежного фестиваля "PROлето" на ВДНХ и проспекте Сахарова в Москве 31 августа. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"На проспекте Академика Сахарова начался концерт фестиваля "PRO лето". Хедлайнером шоу станет американский певец Джейсон Деруло. На сцену также выйдут Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, "Дискотека Авария", Sabi Miss, Кристина Си. В числе приглашенных артистов -Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концерт продлится до 20:00. Кроме того, до 20:00 там будут работать семь спортивных площадок, на которых посетители смогут принять участие в мастер-классах по хождению по канату, серфингу с веслом, уличным танцам, воркауту и панна-футболу, а также посмотреть на шоу хайлайнеров и BMX-райдеров. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Уточняется, что в рамках фестиваля на ВДНХ с 19:30 до 23:00 пройдет концерт на площадке перед аркой главного входа. В 21:00 перед гостями выступят Alekseev, группа "Дискотека Авария" и Мот (Матвей Алексеев), закончится танцевальный марафон выступлениями группы "Руки вверх" и Егора Крида.