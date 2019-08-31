Около 20 тыс. человек посетили фестиваль "PROлето" в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Гостями площадки молодежного фестиваля "PROлето" на проспекте Сахарова в столице стали уже 20 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Площадку последнего летнего фестиваля "PROлето" на проспекте Академика Сахарова уже посетили 20 тыс. человек. Здесь проходит концерт, хедлайнером которого станет американский певец Джейсон Деруло", - говорится в сообщении.

На сцену на проспекте Сахарова выйдут также Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот (Матвей Мельников), Elvira T, "Дискотека Авария", Sabi Miss, Кристина Си. В числе приглашенных артистов - Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян. Концерт на проспекте Сахарова будет идти до 20:00.

На ВДНХ в рамках фестиваля также пройдет концерт, он начнется в 19:30 и продлится до 23:00. На сцене возле арки главного входа ВДНХ выступят группы "Руки вверх!", "Дискотека Авария", а также Егор Крид, Мот (Матвей Мельников), Клава Кока,Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil', Andreo, Миа и El'man. Вход на все площадки фестиваля свободный.