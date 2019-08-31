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Поезда на Курском направлении МЖД следуют с опозданиями по направлению в область

Причиной задержки является повреждение контактного провода

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пригородные поезда на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с задержками в сторону области из-за повреждения контактного провода на станции Люблино. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ведомства.

"Московская железная дорога принимает все необходимые меры, чтобы возобновить движение пригородных поездов в сторону области на станции Люблино Курского направления МЖД. По предварительной информации, на первом главном пути станции Люблино произошло частичное повреждение контактного провода. На месте работают оперативно прибывшие бригады железнодорожников", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в пути задерживается несколько пригородных поездов в сторону области. Поезда по направлению в Москву курсируют по расписанию.

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