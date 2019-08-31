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Движение поездов на Курском направлении МЖД восстановлено

График движения поездов стабилизирован

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Железнодорожники восстановили поврежденный провод контактной сети на станции Люблино Курского направления и стабилизировали график движения поездов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Железнодорожники стабилизировали ситуацию с движением пригородных поездов на Курском направлении Московской железной дороги. В настоящее время с увеличенным интервалом следуют семь пригородных поездов. Принимаются все необходимые меры, чтобы минимизировать задержки и как можно быстрее доставить поезда в конечные пункты", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поврежденный провод на станции Люблино Курского направления МЖД восстановлен.

Ранее сообщалось, что на первом главном пути станции Люблино произошло частичное повреждение контактного провода. В пути задерживались несколько пригородных поездов в сторону области. Поезда по направлению в Москву курсировали по расписанию.

Теги
Россия
Поезда на Курском направлении МЖД следуют с опозданиями по направлению в область
Причиной задержки является повреждение контактного провода
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