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Переменная облачность и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье

Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Теплая и сухая погода с температурой до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до 11-13 градусов. Осадков ни днем, ни ночью не ожидается.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на понедельник может похолодать до плюс 8 градусов.

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