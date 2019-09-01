Московский зоопарк перешел на осенний режим работы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский зоопарк с 1 сентября перешел на осенний режим работы и теперь будет открыт для посетителей с 07:30 до 21:00. Об этом в воскресенье сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Таким образом, время работы зоопарка сократится на один час. Это связано с сокращением светового дня и началом подготовки животных к зимней спячке. Отмечается, что к спячке уже начали готовиться сурки, гималайские медведи и бурая медведица. К середине сентября некоторые животные начнут переезжать в теплые зимние вольеры.

Кассы зоопарка будут работать до 20:00.

Московский зоопарк является старейшим в России, он был основан в 1864 году.