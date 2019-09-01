Уроки о природе пройдут для школьников на фестивале "Цветочный джем" в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Уроки окружающего мира для школьников, экскурсии по садам, а также 80 спектаклей ждут посетителей фестиваля "Цветочный джем" в Москве со 2 по 6 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Заключительная неделя фестиваля "Цветочный джем" полна ярких и интересных событий. Со 2 по 6 сентября гостей ждут 80 спектаклей (в том числе и поставленных специально для фестиваля) и 23 экскурсии по московским садам, бульварам и паркам. А еще - уроки окружающего мира для школьников и концерты популярных исполнителей", - говорится в сообщении.

В частности, 2 сентября в 13:30 и 3 сентября в 12:15 в садах, созданных участниками конкурса ландшафтного дизайна "Цветочный джем", преподаватели и куратор конкурса проведут уроки окружающего мира для учеников 3-5 классов. Детям расскажут, какие растения хорошо себя чувствуют в городе, зачем нужны насекомые и почему важно, чтобы в городе были цветы и деревья. Сбор участников - в саду "Звуки города" (Крымский вал 9 стр. 2).

На фестивале также можно будет посмотреть спектакли. В частности, на Сиреневом бульваре в Троицке (2 сентября в 18:00) театр Sosferas представит интерактивный семейный спектакль "Лунный цветок", в котором главный герой - тигр-садовник отправляется на поиски пропавших ароматов растений. По вечерам на фестивале будут идти концерты популярных исполнителей. Например, 4 сентября на улице Матвеевской группа Woman’s band Шик представит музыкальную программу "В джазе только девушки", а 6 сентября группа "Monoлиза" выступит на Профсоюзной улице.

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в столице в третий раз. Он начался 20 июня и продлится до 8 сентября. Москвичи и туристы смогут любоваться 42 современными садами, созданными ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран.