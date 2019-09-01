Около 150 тыс. человек посетили форум "Город образования" в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международный форум "Город образования" который проходит на ВДНХ в Москве, в этом году привлек больше участников, чем годом ранее, на данный момент его посетили уже 146 тыс. человек. Об этом сообщил в воскресенье журналистам директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

"У нас осталось несколько часов до завершения форума, мы уже можем сказать, что на форум на данный час пришло значительно больше человек, чем в прошлом году. Тогда его посетили 133 тыс. человек, сейчас уже 146 тыс. приняли участие в форуме. Мы второй год подряд - крупнейший в мире образовательный форум", - сказал он.

Как уточнил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, в мероприятии участвовало 103 города мира, более 1,3 тыс. иностранных гостей и экспертов, были представлены 53 страны.

Ежегодный международный форум "Город образования" проходит с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ. Это международная площадка для развития основного, дополнительного, профессионального и предпрофессионального образования, демонстрации современных образовательных технологий, электронных ресурсов, программных решений, компьютерной техники и учебного оборудования. Он призван объединить ученых и бизнесменов, школьников и учителей, родителей, студентов.