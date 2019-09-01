Около 150 тыс. человек посетили площадки фестиваля "PRO лето" в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Порядка 150 тыс. человек посетили две площадки фестиваля "PRO лето" 31 августа в Москве. Такие уточненные данные опубликованы в воскресенье на портале мэра и правительства столицы.

"Площадки фестиваля "PRO лето" на ВДНХ и проспекте Академика Сахарова 31 августа собрали около 150 тыс. человек. Горожане слушали выступления любимых исполнителей, участвовали в спортивных соревнованиях и посещали мастер-классы", - говорится в сообщении.

Ранее приводились данные, что фестиваль в субботу посетили 130 тыс. человек.

Молодежный фестиваль "PRO лето" прошел 31 августа. На проспекте Академика Сахарова хедлайнером шоу стал американский певец Джейсон Деруло. В концерте приняли участие Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, "Дискотека Авария", Sabi Miss, Кристина Си. В числе приглашенных артистов были -Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.

Там же работали семь спортивных площадок, где можно было принять участие в мастер-классах по хождению по канату, серфингу с веслом, уличным танцам, воркауту и панна-футболу, а также посмотреть на шоу хайлайнеров и BMX-райдеров.

На ВДНХ прошел концерт перед аркой главного входа. Выступали Alekseev, группа "Дискотека Авария" и Мот (Матвей Мельников), группа "Руки вверх" и Егор Крид.