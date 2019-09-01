Порядка 900 тыс. человек посетили московские парки 31 августа

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Около 900 тыс. человек посетили парки Москвы в субботу, 31 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Масштабную фестивальную программу подготовили столичные парки. Их 31 августа посетили более 900 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Так, в Парке Горького прошли соревнования Кубка президента по гребле на байдарках и каноэ, на "Арене героев" прошел чемпионат мира в формате Ninja OCR, а в музее-заповеднике "Царицыно" состоялся фестиваль исторических садов.

Дополнительно к этому в последний день лета в "Кузьминках" прошел фермерский фестиваль, а в парке "Красная Пресня" - "Мир футбола". В Измайловском парке был благотворительный забег.

Международный форум "Город образования", главными площадками которого стали ВДНХ и проспект Академика Сахарова, посетили почти 150 тыс. человек.