Вход и выход на станциях "Спартак" и "Тушинская" могут ограничить из-за футбольного матча

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский метрополитен предупреждает о возможных ситуативных ограничениях на станциях "Спартак" и "Тушинская" в связи с проведением матча Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Зенит" на стадионе "Открытие Арена". Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"Сегодня в 19:00 на стадионе "Открытие Арена" встретятся "Спартак" и "Зенит". Зрителям матча РПЛ "Спартак" - "Зенит" удобнее добираться до стадиона через станции метро "Спартак" и "Тушинская". По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону "Открытие Арена", возможны ситуативные ограничения входа/выхода", - говорится в сообщении.