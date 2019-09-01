Северный вестибюль станции метро "Спартак" закрыт на вход

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Северный вестибюль станции московского метро "Спартак" закрыт на вход и работает только на выход. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии работает только на выход", - говорится в сообщении.

Отмечается, что южный вестибюль станции открыт для входа и выхода пассажиров.

Ранее Московский метрополитен предупредил о возможных ситуативных ограничениях на станциях "Спартак" и "Тушинская" в связи с проведением матча Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Зенит" на стадионе "Открытие Арена".