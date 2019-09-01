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Вестибюли станции метро "Спартак" работают в штатном режиме

Оба вестибюля открыты на вход и выход

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Оба вестибюля станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии московского метро работают в штатном режиме. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Северный и южный вестибюли станции "Спартак" открыты для входа и выхода пассажиров. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее северный вестибюль станции работал только на вход. Московский метрополитен предупреждал о возможных ситуативных ограничениях на станциях "Спартак" и "Тушинская" в связи с проведением матча Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Зенит" на стадионе "Открытие Арена".

Теги
Россия
Северный вестибюль станции метро "Спартак" закрыт на вход
При этом южный вестибюль станции работает в штатном режиме
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