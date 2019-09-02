Источник: запуск аэротакси в Москве практически не потребует изменения законодательства

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Проект "Вертолетов России" и "Яндекс" подразумевает помимо запуска аэротакси создание сети регулярных маршрутов перевозок (т.н. аэрометро), при этом в части пилотируемых воздушных судов его реализация не потребует серьезного изменения воздушного законодательства. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее холдинг "Вертолеты России" и "Яндекс.Такси" подписали на МАКС-2019 соглашение о развитии системы аэротакси. Тестовые полеты аэротакси планируется начать в следующем году в пригороде Москвы и зоне МКАД.

"Соглашение между "Вертолетами России" и "Яндекс" подразумевает развитие городской аэромобильности, что включает в себя не только создание аэротакси, но и аэрометро, где вертолеты будут летать по заданным маршрутам. На текущий момент можно вести речь исключительно о воздушных судах с пилотом на борту: для подобных перевозок регламентирующая база достаточно прозрачна", - сказал собеседник агентства.

Действующее регулирование

Он пояснил, что данные полеты регламентируется как полеты авиации, определяемые общими "Федеральными авиационными правилами" (ФАП). При этом вопрос возможности осуществления полетов над Москвой регулируется на уровне городской администрации, Федеральной службы охраны (ФСО) и структур Росавиации. "Ничего принципиально нового, и "страшного" в этом нет. При условии того, что ФСО "откроет" Москву, подход к запуску пассажирских полетов не потребует коренных изменений законодательной базы, однако потребует уточнения правил осуществления полетов в конкретной зоне", - считает источник ТАСС.

"Аэрометро при наличии обеспеченного спроса, наличии воздушных судов, готовых площадок на территории, оснащенных навигационным оборудованием, технически можно запускать хоть завтра, при условии разрешения полетов над городом", - уверен собеседник агентства.

В этом отношении аэротакси (полеты по произвольным маршрутам) является более сложным для реализации: на взлет судна подается заявка в Росавиацию и далее оно должно следовать согласованному маршруту. Однако и в этом плане для системного запуска пилотируемого авиатакси не требуется принципиальное изменение законодательства: необходимы лишь уточнение и оптимизация существующих регламентов взаимодействия со структурами Росавиации, уверен источник.

Аэротранспорт станет доступен с 2022 года

При этом собеседник пояснил, что вертолет ВРТ-500, который предполагается для использования в качестве аэротакси еще не готов - на текущий момент идут испытания. "Летающего экземпляра еще нет, идет тестирование, первый взлет у него будет не раньше конца текущего года, скорее в следующем году. Далее - сертификация. Готовность к коммерческим полетам - конец 2021 года", - прогнозирует источник.

Перспективы беспилотных такси

Говоря о более отдаленных перспективах, собеседник агентства не исключил развитие этого или смежного проекта в сторону использования беспилотных летающих аппаратов (БПЛА). Однако в этом направлении основное препятствие - полная регуляторная неопределенность.

"В сфере регулирования полетов БПЛА на текущий момент много изъянов в законодательстве, причем не только в российском, но и международном. Сейчас появилось постановление правительства, определяющее необходимость регистрации беспилотных воздушных судов с внешними пилотами и получения разрешения на использование воздушного пространства", - отметил он. Готовятся документы, которые уточнят правила получения разрешения на выполнение полетов, на текущий момент законодательство требует, что если беспилотник взлетает, то должна быть перекрыта вся воздушная зона, в которой он работает.

О соглашении

Сотрудничество "Яндекс" и "Вертолеты России" подразумевает совместную разработку экосистемы, включающей в себя пилотируемые и беспилотные аппараты, управление воздушным движением в черте города, приложения для смартфона и так далее.

При этом "Яндекс.Такси" и правительство Москвы планируют подписать дополнительное соглашение об организации вертолетных рейсов компании над руслами рек и железными дорогами в черте города при том, что в области ограничений по полетам нет. Сроки подписания соглашения пока не оглашаются.

Компания выступит информационным сервисом, через который пользователи будут искать поездки по аналогии с обычными автомобильным такси. Авиаперевозчик, как положено по закону, будет страховать пассажиров.

Цена одного места за 15 минут полета на аэротакси в Москве составит около 2,7 тыс. рублей - достаточно, чтобы добраться из центра до аэропорта "Шереметьево".