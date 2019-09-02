Теплая погода с небольшим дождем ожидается в Московском регионе в понедельник

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Теплая погода с температурой до 25 градусов ожидается в Москве. По области возможны небольшие дожди, сообщается в прогнозе Гидрометцентра.

В Москве в понедельник будет 23-25 градусов, переменная облачность. По области температура 20-25 градусов, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В ночь на вторник в Московском регионе осадков не ожидается. В Москве будет 11-13 градусов, в центре города 14-16, по области 8-13 градусов.