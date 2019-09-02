Власти Москвы впервые выставили на торги помещение под детский сад со скидкой 30%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы впервые повторно выставили на торги помещение для открытия детского сада со скидкой в 30% от цены, которая была на первых торгах. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Так как городской объект, предназначенный для строительства детского сада по "рублевой" программе ("Объект образования за рубль"), не был реализован на прошедших торгах, сейчас он выставляется с ощутимым дисконтом. Это даст возможность потенциальному инвестору направить сэкономленные средства на ремонт и обустройство помещения, что ускорит появление нового детского сада на северо-западе Москвы", - цитирует пресс-служба главу департамента Максима Гамана.

Он уточнил, что после выполнения всех условий программы арендатор, заключивший договор на 49 лет, сможет перейти уже на льготную ставку аренды 1 рубль за 1 кв.м в год.

В сообщении отмечается, что помещение расположено в районе Хорошево-Мневники, его общая площадь - 401,8 кв.м. Начальный размер годовой арендной платы снижен на 30% и составляет 2 805 107 рублей в год. Для перехода на льготную ставку в размере 1 рубль за 1 кв.м в год инвестору следует выполнять в первые два года нормативы по объему предоставления образовательных услуг.

Схема повторного размещения объектов на торгах со скидкой появилась, когда анализ по итогам 2017 года показал, что аукционы по 35% выставляемых объектов были признаны несостоявшимися. Таким образом, эти помещения оставались незанятыми, из-за чего проигрывал и город, и бизнес.

В мае 2018 года было принято постановление о возможности выставлять эти помещения на повторные торги со скидкой 30%. Впервые власти Москвы по такой схеме, но для всех желающих без ограничений, выставили на торги помещения в октябре 2018 года. В июне этого года норма распространилась на спецрежим для малого и среднего бизнеса.