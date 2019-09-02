В Москве стартовала заявочная кампания на получение льгот для бизнеса по франшизе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московские предприниматели, работающие по франшизе, могут с сегодняшнего дня подать заявку на компенсацию до 35% расходов на приобретение оборудования. Как сообщается на сайте столичной мэрии, заявочная кампания продлится до ноября.

В начале августа столичное правительство своим постановлением утвердило право получения льгот для работающего по франшизе бизнеса. Максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей.

"Со 2 сентября столичные предприниматели, ведущие или планирующие открыть собственный бизнес по франшизе, могут подать заявку на компенсацию части затрат на приобретение оборудования. Заявочная кампания продлится до 1 ноября", - сообщается на сайте.

Субсидия позволит компаниям покрыть 25% расходов по договору лизинга иностранного оборудования и 35% - отечественного. Приобретая оборудование за счет собственных средств, столичные предприниматели могут компенсировать до четверти его стоимости. Кроме того, работающим по франшизе предпринимателям возместят проценты по кредитам: до 7,25%, в пределах ключевой ставки ЦБ, при приобретении иностранного оборудования и до 12,25% - отечественного. Субсидия предоставляется единожды для открытия нового предприятия.

Ежегодно количество франчайзи в столице увеличивается на полторы тысячи объектов, отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Так, в 2018 году столичный рынок франшиз вырос на 19% и сегодня охватывает порядка 11,5 тыс. объектов.

"Понимая востребованность данной формы организации собственного дела среди московских предпринимателей, мы разработали специальную систему мер поддержки. Кроме того, действуют нефинансовые инструменты стимулирования развития таких предприятий", - приводятся на сайте слова Фурсина.

По данным Российской ассоциации франчайзинга, в Москве действуют свыше 500 брендов франшиз, в столичных франчайзинговых компаниях трудоустроены около 220 тыс. человек - почти 40% от занятых в этой сфере в России. Франчайзинг представлен в таких сферах, как медицина, образование, общественное питание, развлечения, путешествия и спорт, бытовое обслуживание, торговля и т. д.