МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Фестиваль циркового искусства, приуроченный к 100-летию со дня приобретения цирками государственного статуса, пройдет в столице с 14 по 16 сентября. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 14 по 16 сентября в Москве пройдет фестиваль циркового искусства. Он приурочен к юбилейной дате - в 1919 году все цирки страны стали государственными. В том числе и один из старейших - цирк на Цветном бульваре (ныне Московский цирк Никулина на Цветном бульваре)", - говорится в сообщении.

В праздничные дни на бульварах столицы со своими лучшими номерами выступят артисты разных цирковых жанров: воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, мастера клоунады и мимы. Посетители фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, побывать в грим-мастерских, а также встретиться с артистами циркового искусства.

"Советская и российская цирковые школы - одни из лучших в мире. В отечественном цирковом искусстве поддерживают высокие стандарты профессии и продолжают следовать вековым традициям. Мы приглашаем москвичей и гостей города увидеть программу, которую подготовили артисты к юбилею. Они подарят хорошее настроение всем - и детям, и взрослым", - цитирует портал исполняющего обязанности генерального директора Росгосцирка Владимира Шемякина.

16 сентября в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре пройдет юбилейное гала-шоу, в котором примут участие легенды советского и российского цирка, а также звезды шоу-бизнеса. Праздничные мероприятия, посвященные юбилею государственных цирков, пройдут также в Санкт-Петербурге, Сочи, Воронеже, Кисловодске и других городах.

26 августа 1919 года был подписан декрет Совета народных комиссаров "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки в России стали государственными.