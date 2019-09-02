Московские школьники чаще всего посещают музей Дарвина и "Коломенское"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Школьники Москвы из столичных музеев и выставочных комплексов предпочитают Государственный Дарвиновский музей, музей-заповедник "Коломенское" и Мемориальный музей космонавтики. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.

"За два года действия проекта "Музеи - детям" школьники и учащиеся колледжей посетили столичные музеи более 900 тыс. раз. Самыми популярными культурными площадками оказались Государственный Дарвиновский музей (около 100 тыс. посещений), музеи-заповедники "Коломенское", Измайлово" и "Люблино", а также Мемориальный музей космонавтики", - говорится в сообщении.

Кроме того, дети часто посещали Государственный музей А.С. Пушкина, галереи объединения "Выставочные залы Москвы" и Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева.

"Когда мы только начинали реализовывать проект, нашей основной целью было сделать посещение музеев привычным видом досуга школьников. Теперь музеи также становятся частью образовательного процесса и учебной программы. Посещать их дети могут как индивидуально, так и с классом, при этом взрослый, сопровождающий группу, также имеет право на бесплатный билет", - приводятся на сайте слова руководителя столичного Департамента культуры Александра Кибовского.

Школьники и учащиеся колледжей могут посещать культурные площадки круглый год, в том числе и во время каникул. Проект "Музеи - детям" был запущен 1 сентября 2017 года по инициативе мэра Москвы. Сейчас в нем участвует 91 городская культурная площадка. Планируется, что до конца года к проекту присоединятся пять частных музеев.