В районе Люблино зафиксировано превышение концентрации сероводорода в 2,5 раза

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Автоматические станции Мосэкомониторинга зафиксировали в понедельник ранним утром 2,5-кратное превышение содержания сероводорода в столичном районе Люблино, следует из данных на сайте учреждения.

Станция на улице Совхозная зафиксировала 2,5 предельно допустимой концентрации (ПДК) в 03:00. Также незначительные превышения зарегистрировали станции в Жулебине (около 1,5 ПДК в 05:00) и на Гурьевском проезде (чуть больше 1 ПДК около 06:00).

Ранее в ведомстве напомнили, что превышение ПДК по сероводороду менее 18-кратного безвредно для здоровья человека и доставляет только дискомфорт из-за неприятного запаха.

Согласно данным Гидрометцентра России, скорость ветра в Москве упала практически до 1 м/с около 22:40 1 сентября и до сих пор не превышает 2 м/с. В Мосэкомониторинге объясняли, что отсутствие ветра ухудшает условия рассеивания вредных веществ в атмосфере города, провоцируя скачки их концентрации.