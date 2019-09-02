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На южном участке салатовой линии метро Москвы увеличены интервалы движения поездов

Это сделали для осмотра инфраструктуры

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов увеличены на южном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена для осмотра инфраструктуры. Об этом в понедельник сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

"На южном участке Люблинско-Дмитровской линии увеличены интервалы для осмотра инфраструктуры. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.

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