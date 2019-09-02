Творческие и образовательные программы стартуют в 10 парках Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Образовательные и творческие программы, рассчитанные на горожан разных возрастов, стартуют в 10 столичных парках. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Послушать лекции о воздухоплавании, танцевальном искусстве и кино, начать изучать немецкий язык и принять участие в образовательном фестивале москвичи смогут этой осенью в столичных зонах отдыха. Творческие и образовательные программы подготовили 10 парков столичного департамента культуры. Занятия рассчитаны на горожан разных возрастов. Большая их часть пройдет в сентябре", - говорится в сообщении.

В парке "Зарядье", например, горожане смогут прослушать лекции об атомной энергетике в отечественном кинематографе до и после аварии в Чернобыле, о перспективных технологиях добычи нефти и разведке нефтяных месторождений, о здоровом образе жизни, биотехнологиях и генетике, искусстве, культуре и литературе, а также о востребованных профессиях в будущем. В саду имени Баумана продолжится образовательный проект "Умные вторники", организованный парком совместно с библиотекой имени Некрасова. В рамках проекта москвичи и гости столицы смогут прослушать цикл бесплатных осенних лекций под названием "В ритме Айседоры", посвященных искусству танца и биографии Айседоры Дункан.

В Парке Горького 10 сентября начнет работу бесплатная школа немецкого языка, в рамках которой студенты и взрослые смогут в игровой форме выучить базовые слова и выражения, а также на практике использовать новую лексику.