Власти Москвы выставили на торги участок для строительства школы в центре города

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московские власти выставили на торги земельный участок площадью около 570 кв. м для строительства частной школы в районе Замоскворечье. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Департамента городского имущества Москвы.

"Инвесторам предлагается приобрести объект под образовательное учреждение площадью 569,2 кв. м в Замоскворечье. По итогам торгов будущий владелец здания сможет открыть частную школу в пределах Садового кольца. Востребованная локация и район с высокоразвитой инфраструктурой позволяют говорить о том, что спрос на объект у инвесторов будет высоким", - привела пресс-служба слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.

Начальная цена объекта составляет 48,1 млн рублей. Выставленный объект располагается в районе Замоскворечье по адресу: улица Люсиновская, дом 31, строение 6. В 10 минутах ходьбы находится станция метро "Добрынинская". Рядом располагаются современные жилые комплексы и детские площадки, дошкольные учреждения, а также объекты здравоохранения.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 октября 2019 года. Торги пройдут 9 октября, отметили в пресс-службе.